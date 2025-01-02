Похолодання, значний сніг і поривчастий вітер: якою буде погода 3 січня
Погода в Україні у п'ятницю, 3 січня, буде хмарною. Опади вже накриють більшість областей, окрім того, температура відчутно знизиться.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 3 січня
Невеликий мокрий сніг і дощі вночі очікуються в західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім Південного Сходу. Тим часом на Закарпатті вночі значні, вдень помірні опади.
На дорогах західних і північних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7 – 12 метрів на секунду, вночі в Карпатах пориви 20 – 25 метрів на секунду.
Температура повітря вночі та вдень від -3 до +2 градусів. Вдень у центральних областях до +5 градусів. На Півдні та Сході вночі +1 – +6, вдень +5 – +10.
Синоптики також прогнозують значний сніг у Карпатах вночі, а вдень – помірні опади, хуртовина. Упродовж доби -1 – -6 градусів.
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Прогноз погоди на 3 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Температура у великих містах
- Київ -1 – +1
- Ужгород +3 – +5
- Львів -1 – +1
- Івано-Франківськ -1 – +1
- Тернопіль -1 – +1
- Чернівці -1 – +1
- Хмельницький -1 – +1
- Луцьк -1 – +1
- Рівне -1 – +1
- Житомир 0 – +2
- Вінниця +1 – +3
- Одеса +7 – +9
- Миколаїв +6 – +8
- Херсон +7 – +9
- Сімферополь +8 – +10
- Кропивницький +7 – +9
- Черкаси +7 – +9
- Чернігів +7 – +9
- Суми +5 – +7
- Полтава +5 – +7
- Дніпро +5 – +7
- Запоріжжя +8 – +10
- Донецьк +6 – +8
- Луганськ +5 – +7
- Харків +5 – +7