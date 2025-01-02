Похолодання, значний сніг і поривчастий вітер: якою буде погода 3 січня

2 січня 2025, 14:32
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Автор: Юлія Муріна

Погода в Україні у п'ятницю, 3 січня, буде хмарною. Опади вже накриють більшість областей, окрім того, температура відчутно знизиться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

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Погода на 3 січня

Невеликий мокрий сніг і дощі вночі очікуються в західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім Південного Сходу. Тим часом на Закарпатті вночі значні, вдень помірні опади.

На дорогах західних і північних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7 – 12 метрів на секунду, вночі в Карпатах пориви 20 – 25 метрів на секунду.

Температура повітря вночі та вдень від -3 до +2 градусів. Вдень у центральних областях до +5 градусів. На Півдні та Сході вночі +1 – +6, вдень +5 – +10. 

Синоптики також прогнозують значний сніг у Карпатах вночі, а вдень – помірні опади, хуртовина. Упродовж доби -1 – -6 градусів. 

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Прогноз погоди на 3 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Температура у великих містах

  • Київ -1 – +1
  • Ужгород +3 – +5
  • Львів -1 – +1
  • Івано-Франківськ -1 – +1
  • Тернопіль -1 – +1
  • Чернівці -1 – +1
  • Хмельницький -1 – +1
  • Луцьк -1 – +1
  • Рівне -1 – +1
  • Житомир 0 – +2
  • Вінниця +1 – +3
  • Одеса +7 – +9
  • Миколаїв +6 – +8
  • Херсон +7 – +9
  • Сімферополь +8 – +10
  • Кропивницький +7 – +9
  • Черкаси +7 – +9
  • Чернігів +7 – +9
  • Суми +5 – +7
  • Полтава +5 – +7
  • Дніпро +5 – +7
  • Запоріжжя +8 – +10
  • Донецьк +6 – +8
  • Луганськ +5 – +7
  • Харків +5 – +7