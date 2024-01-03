3 січня погода обіцяє бути неоднаковою для різних регіонів України. У той час, як мешканці Львова зможуть радіти теплу, чернігівчанам допікатимуть морози і мокрий сніг.

Третій день другого місяця зими запам'ятається несподіваними плюсовими температурами в окремих областях, а також дощем і снігом.

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Яким буде день для Півночі і Сходу

У північних та східних регіонах температура повітря не підніматиметься вище нуля. Найморозніше буде на Чернігівщині та Сумщині. Там стовпчик термометра покаже мінус 8 градусів. На Харківщині теж буде зимно. Там термометр показуватиме 5 градусів морозу.

У столиці температура вдень коливатиметься від мінус 1 до мінус 3.

Слід зауважити, що центральним областям, а також південно-східним на кшталт Дніпропетровщині і Запоріжжя, пощастить більше, адже тут температура повітря буде плюсовою. В окремих областях вона сягатиме до плюс 6.

Також на півночі, сході та центрі пройдуть дощі зі снігом.

Що чекати мешканцям Заходу та Півдня

На Півдні і Заході теж дощитиме. Натомість, хоч і сонечко ховатиметься за хмарами, день для жителів цих областей видасться доволі теплим. Температура у двох регіонах сягатиме навіть плюс 9 градусів – це Закарпаття та Одещина. Для решти вона варіюватиметься від плюс 5 до плюс 8.

Яка погода по обласних центрах

Київ – -3...-1

Ужгород – +7...+9

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – -1...+1

Вінниця – +3...+5

Одеса – +7..+9

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -8...-6

Суми – -8...-6

Полтава – -4...-2

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – -3...-1

Луганськ – -5...-3

Харків – -5...-3

Погода на 3 січня 2024 року / Фото Укргідрометцентр