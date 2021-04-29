Прогноз погоди на 30 квітня: частину України накриють грози, на решті територій – сонячно

Погода в Україні у п'ятницю, 30 квітня буде по-весняному теплою. Проте насолодитись безхмарним небом не вдасться жителям західних, а ткож частини північних областей. На решті території – опадів не прогнозують.
Джерело:Укргідрометцентр
Дощами з грозами накриє усю Західну Україну. Також негода – на Вінниччині та Хмельниччині.
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Яка погода у регіонах
Не обійдеться без опадів у Київській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. У решті регіонів синоптики обіцяють сонячну та безхмарну погоду.
П'ятниця, 30 квітня, справді буде дуже теплою. Повітря прогріється до +15...+20 градусів. Найнижчі температурні показники – на Одещині, метеорологи обіцяють тут +14...+16. Найвищі – на Буковині, Івано-Франківщині та Вінниччині – +18...+20. Такі самі прогнози щодо Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
У всіх регіонах уже не буде нічних заморозків, характерних для цього тижня.
У Києві 30 квітня також вітер очікується рвучким. Дощ, ймовірно з грозою, передбачається в другій половині дня та ввечері. А компенсує всі оці атмосферні незручності нарешті височенька температура повітря – вдень у Києві повітря прогріється до +18 градусів,
– написала про погоду у столиці синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 30 квітня
Ужгород – +17...+19
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +17...+19
Вінниця – +18...+20
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +16...+18
Суми – +15...+17
Полтава – +17...+19
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +17...+19
Харків – +17...+19
Київ – +17...+19