Прогноз погоди на 30 травня: Україну накриє дощами, у кількох областях – сухо

Погода в Україні 30 травня буде багатою на дощі та грози. Лише у південних областях синоптики обіцяють сонячну та безхмарну погоду.

Залишити парасольки та дощовики вдома можуть жителі Миколаївщини, Одеської, Херсонської областей, а також Криму. У решті українських регіонів слід бути готовими до опадів.

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Що прогнозують синоптики

Також саме на Півдні стовпчики термометрів піднімуться до найвищих позначок. Тепло буде і на Сході. Найбільше повітря прогріється на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, а також Херсонщині та у Криму. Тут обіцяють + 23...+25. На Миколаївщині та Дніпропетровщині – +22...+24. Дещо прохолодніше у Одеській та Харківській областях – + 21...+23.

Найпотужніші опади метеорологи прогнозують у західних областях. Сюди разом з негодою прийде і похолодання. Найхолодніше буде на Закарпатті та на Буковині +15...+17. Така сама ситуація і у Київській та Житомирській областях. На решті території України температура коливатиметься у межах +16...+20.

, то 30 травня у столиці дощитиме, температуру обіцяють у межах +15...+17. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду.

Звичайно, враховуючи сезон, ці дощі не йтимуть нескінченними сумними осінніми шеренгами – будуть короткочасними та даватимуть шанс на прояснення. Проте навіть за короткий час подекуди може поналивати ого-го!

– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 30 травня

Ужгород – +15...+17

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +15...+17

Вінниця – +16...+18

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +18...+20

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +21...+25

Київ – +15...+17

Прогноз погоди на 30 травня / Дані Укргідрометцентру