Хмарно, а подекуди будуть сильні дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 30 вересня

Погода у понеділок, 30 вересня, буде з сильними дощами й шквалами вітру для низки областей.У деяких регіонах буде вже по-осінньому прохолодно та мокро.

Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, місцями швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів за секунду. Тож, виходячи на вулицю, краще бути обережними.

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Якою буде погода 27 вересня

У понеділок, 30 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду та дощі у західних, а також Житомирській та Вінницькій областях. Значні опади обіцяють вночі на території Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, а також Хмельницької областей.

Температура вночі коливатиметься у межах +4...+9 градусів, вдень +8...+13 градусів. Згідно з оприлюдненою інформацією, на високогір'ї Карпат очікуються дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень буде 0...+5 градусів.

На решті території спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ. Температура вночі сягатиме +9...+14 градусів, а на узбережжі морів буде приблизно до 16 градусів тепла.

Водночас удень фахівці обіцяють +20...+25 градусів, а от в більшості північних областей вночі +6...+11 градусів, а вдень стовпчики показуватимуть +14...+19 градусів.

Вітер буде рухатися у північному напрямку, лише на півдні та сході – у східному, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Втім, за даними синоптиків, в Україні місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура у різних містах України

Київ +17...+19;

Ужгород +11…+13;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +9...+11;

Житомир +15…+17;

Вінниця +15…+17;

Одеса +21…+23;

Миколаїв +23…+25;

Херсон +23…+25;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +22…+24;

Черкаси +20…+22;

Чернігів +17...+19;

Суми +17...+19;

Полтава +22…+24;

Дніпро +23…+25;

Запоріжжя +23…+25;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +24…+26;

Харків +23…+25.



Прогноз погоди на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру