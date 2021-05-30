Прогноз погоди на 31 травня: на Західну Україну насувається похолодання

Погода в Україні 31 травня буде дещо прохолоднішою, ніж весь попередній тиждень. Дощі та низькі температури слід чекати мешканцям західних та частково південних регіонів.

Натомість на Півночі, Сході та у Центрі нашої країни буде доволі тепло та сонячно. Максимальна температура становитиме +22...+24 градуси.

Важливо Коли припиняться дощі та грози: синоптики дали прогноз

Протягом усього дня на Західній Україні триматиметься хмарна погода. Дрібний дощ почнеться вночі й може посилитися вдень. Стовпчики термометрів максимально покажуть +15...+17 градусів, хоча подекуди температура опуститься до +13...+15 градусів. На Східній Україні також будуть хмари, але вони не принесуть опадів. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Температура повітря становитиме +22...+24 градусів.

Хмарна погода у північних областях протримається увесь день. Однак серйозних опадів синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до +15...+17 градусів. Небо на Півдні України також буде затягнуто хмарами. Вдень можливий невеликий дощ, який ближче до вечора стихне. Температура повітря становитиме +22...+24 градуси.

З ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 31 травня

Ужгород – +16...+18

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +15...+17

Вінниця – +14...+16

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +19...+21

Київ – +15...+17



Прогноз погоди на 31 травня / Фото Укргідрометцентру