Прогноз погоди на 31 травня / Фото Укргідрометцентр
До +25, але ще дощитиме та можливі грози: прогноз погоди на 31 травня
В останній день травня у багатьох областях України прогнозують теплу погоду. Цього дня сонце визиратиме з-за хмар по всій країні.
Водночас подекуди дощі ще не відступлять. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Яка погода буде 31 травня
У суботу, 31 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У східних областях, а також вдень на заході та південному сході України пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території країни день мине без опадів.
Вітер цього дня буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
А температура в останній день весни вночі буде 9 – 14 градусів тепла, на південному сході країни – до 17, а в західних областях – 6 – 11.
Вдень стовпчики термометрів сягнуть 20 – 25 градусів.
У Карпатах синоптики прогнозують вночі 1 – 6 вище нуля, а вдень 14 – 19.
Яка погода буде в обласних центрах
- Київ +22...+24;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +21...+23;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +20...+22;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +20...+22;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +21...+23;
- Одеса +22...+24;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон+22...+24;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +22...+24;
- Суми +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк+23...+25;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +22...+24.