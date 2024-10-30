Невеликий дощ та до +17: прогноз погоди на 31 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики прогнозують у четвер, 31 жовтня, місцями невеликі дощі. Водночас подекуди температура повітря прогріється до +17.
Також цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 31 жовтня
"Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, більшості західних та центральних областей, вдень на сході країни невеликий дощ", – прогнозують синоптики.
На решті території опади не очікуються.
Вітер 31 жовтня буде західний та північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. А от у східних областях місцями прогнозують пориви 15 – 18 метрів за секунду.
Стовпчики термометрів вночі показуватимуть у більшості регіонах 5 – 10 градусів тепла. Лише у східних, Запорізькій та Херсонській областях – 1 – 6 градусів тепла.
Вдень по Україні очікується 8 – 13 градусів тепла, а у південній частині температура прогріється навіть до 17.
Погода в обласних центрах
- Київ +11...+13
- Ужгород +12...+14
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +11...+13
- Хмельницький +10...+12
- Луцьк +10...+12
- Рівне +10...+12
- Житомир +10...+12
- Вінниця +11...+13
- Одеса +15...+17
- Миколаїв +14...+16
- Херсон +14...+16
- Сімферополь +14...+16
- Кропивницький +11...+13
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +9...+11
- Суми +8...+10
- Полтава +10...+12
- Дніпро +12...+14
- Запоріжжя +13...+15
- Донецьк +11...+13
- Луганськ +10...+12
- Харків +10...+12