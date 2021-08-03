Прогноз погоди на 4 серпня: фронти принесуть у частину областей дощі з грозами

Погода в Україні у середу, 4 серпня, буде дощовою та прохолодною в західних та північних областях. Натомість на Сході та Півдні пануватиме літня спека.

За прогнозами синоптиків, країна 4 серпня поділиться на 2 частини – в одній буде сухо й тепло, в іншій – йтимуть дощі.

Читайте також Пустелі, торнадо та арктична зима: якою буде погода в Україні через 80 років

Прогноз погоди у регіонах

Найпрохолодніше буде у західних і північних областях – +23…+25 градусів. Крім того, там очікують дощі та грози. Опади не оминуть і територію Житомирщини й Вінниччини, однак там буде трохи тепліше – +25…+27 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, дощі принесуть в Україну атмосферні фронти.

Натомість південні, східні та центральні області тішитиме сонце. Стовпчики термометрів сягатимуть у середньому +28…+30 градусів.

Вітер дутиме південно-східний та південний, невеликий або помірний.

У Києві буде сухо, температура повітря становитиме +25…+27 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 4 серпня

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +29..+31

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +25...+27



Прогноз погоди на 4 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру