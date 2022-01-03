Дощі та штормовий вітер: прогноз погоди на 4 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 4 січня, буде зовсім не зимовою. Синоптики прогнозують дощі у всіх регіонах, окрім північних.
Де українцям очікувати дощ
Упродовж дня температура повітря в Україні коливатиметься у межах +3...+8 градусів. Нижче нуля стовпчики термометрів опустяться лише вночі на Сході.
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Найбільше дощитиме у західних областях. Водночас взагалі опадів не прогнозують:
- у Житомирі,
- Києві,
- Чернігові,
- Сумах.
У Карпатах дощ падатиме разом із мокрим снігом.
За словами синоптикині Наталки Діденко, вітер буде південно-західний. Місцями штормові пориви становитимуть 15 – 20 метрів на секунду.
У Києві домінуватиме волога повітряна маса, проте істотніші опади можливі аж ввечері. Переважно дощ. Вітер буде південно-західний, поривчастий, іноді – сильний.
Надворі переважно тепла погода. На Сході України та на Сумщині ліпить новорічний сніг та ще тримається невеликий морозець, на Запоріжжі – мокрий сніг, навколо Карпат – дощ та мокрий сніг. Словом, є на що подивитися,
– наголосила Діденко.
Погода в містах України 4 січня
Ужгород – +5...+7
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +4...+6
Вінниця – +5...+7
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +4...+6
Суми – +3...+5
Полтава – +4...+6
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +5...+7
Прогноз погоди на 4 січня / Карта Укргідрометцентру