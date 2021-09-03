Циклон несе в Україну похолодання: прогноз погоди на 4 вересня

В Україну 4 вересня холодний атмосферний фронт пройде через територію України. Через це до нас прийде похолодання, а місцями можливі дощі.

За прогнозами синоптиків майже по всій території України буде холодно. Винятком стане частина південних областей, де температура повітря розігріється до +24 градусів.

Зверніть увагу На Львівщину йдуть перші заморозки: прогноз погоди на 4 – 7 вересня

Погода у регіонах

Майже по всій Україні температура буде приблизно однаковою. Вона коливатиметься в межах +14...+19 градусів. Однак у південних областях, в окупованому Криму та на Закарпатті буде дещо тепліше – +20...+24.

У східних, західних та центральних областях можливі дощі.

У столиці буде сонячно та без опадів, але прохолодно. Температура повітря вдень становитиме +15...+17 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, похолодання спричинить циклон Philipp, який якраз пройде Україною. Також вона додала, що дощ у частині областей буде дрібним та короткочасним.

Погода у містах

Ужгород – +20...+22

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +22..+24

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +16...+18

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +15...+17

Київ – +15...+17