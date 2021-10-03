Сонце вдень та заморозки вночі: прогноз погоди на 4 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 4 жовтня, буде сонячною. У середньому протягом дня буде +13...+17 градусів.
Уночі прогнозують заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі. Окрім того, на всій території України буде суха погода без опадів.
До теми В Україні – сонце та +19 градусів: прогноз погоди на 3 жовтня
Погода в регіонах України 4 жовтня
На Заході країни буде найтепліше – повітря прогріється до +13...+18 градусів, зокрема на Закарпатті – до +19...+21 градуса. У північних регіонах буде по-осінньому тепло – +12...+16 градусів. На Півдні країни – до +15...+17 градусів.
У східному регіоні в середньому – +13...+15 градусів. У центрі країни погода фактично аналогічна. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що дощу в Києві не буде.
У суботу й неділю (2 – 3 жовтня – 24 канал) дощу не буде. Вдень передбачаються милі +15 градусів. Вночі буде не так симпатично, кусатимуться +1...+4 градуси і ще й заморозки,
– написала Діденко.
Ба більше, синоптики прогнозують вночі заморозки на поверхні ґрунту. Мовиться про всю територію України, крім більшості західних областей та крайнього півдня. Ба більше, 4 жовтня місцями і в повітрі буде 0, -5 градусів. Попереджають про І рівень небезпечності, тобто жовтий.
Погода у містах України 4 жовтня
Ужгород – +19...+21
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +14...+16
Рівне – +15...+17
Житомир – +13...+15
Вінниця – +13...+15
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +11...+13
Харків – +12...+14
Київ – +14...+16
Погода в Україні 4 жовтня / Дані Укргідрометцентру