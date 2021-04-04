Прогноз погоди на 5 квітня: на Заході сяятиме сонце, Схід накриють дощі

Погода в Україні у понеділок, 5 квітня, буде весняною і примхливою. На Заході синоптики обіцяють ясне небо без опадів. Водночас Схід накриють дощі. Середня температура повітря становитиме +8...+10 градусів.
Джерело:Укргідрометцентр
Найтепліше буде на Заході. Там температура повітря прогріється до + 12 градусів. На Сході та у Криму стовпчики термометра коливатимуться від +7 до +9 градусів. У Києві синоптики обіцяють +8...+10 градусів.
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Що каже синоптикиня Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що "свіжий квітневий понеділок обіцяє бути в Україні справді свіжим".
За словами Діденко, найдужче від примх погоди страждатимуть Карпати. Навіть удень температура повітря там опуститься нижче нуля.
Температура повітря 5-го квітня протягом дня сором'язливо топтатиметься поблизу +7+12 градусів, хіба що подекуди в західних областях переступить поріг до +14 градусів,
– розповіла синоптикиня.
Діденко також попередила українців, що "комфортність погоди розмиється сильним південно-західним вітром".
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 5 квітня
Ужгород – +9...+11
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +10...+12
Рівне – +9...+11
Житомир – +8...+10
Вінниця – +9...+11
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +8...+10
Полтава – +8...+10
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +8...+10
Харків – +9...+11
Київ – +9...+11