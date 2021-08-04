Прогноз погоди на 5 серпня: Захід охоплять грози, на Півдні та Сході до +32
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 5 серпня, Температура повітря коливатиметься від +23 на Заході до +32 на Півдні та Сході.
Західні та північні регіони накриють грози. Дощитиме й на Київщині, Черкащині та Кіровоградщині. В інших областях – ясно.
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Найхолодніше буде на Заході, на Волині температура повітря впаде до +23 градусів. В усіх регіонах дощитиме, найпотужніших злив слід очікувати на Закарпатті.
Схожа ситуація спостерігатиметься й на Півночі. Втім, там буде тепліше. Адже стовпчики термометрів вдень піднімуться до +24...+27 градусів.
Водночас у південних, східних та частині центральних регіонів буде спекотно, до +32 градусів, та без опадів. Дощитиме лише на Черкащині та Кіровоградщині.
У Києві у четвер, 5 серпня, синоптики також прогнозують грози. Температура повітря там коливатиметься від +24 до +26 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко, грози, які 5 серпня гримітимуть у Центральній Європі, прийдуть і в Україну.
На Заході, Півночі та подекуди у Центрі короткочасні дощі та грози передбачаються місцями, часом супроводжуватимуться шквалами,
– підкреслила вона.
Й додала, що температура повітря в Україні найближчим часом коливатиметься в незначних межах. Адже зі Сходу та Півдня спека наразі йти не хоче.
Прогноз погоди у містах України на 5 серпня
Ужгород – +25...+27
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +24...+26
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +27...+29
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків – +29...+31
Київ – +24...+26
Погода в Україні 5 серпня / Карта Укргідрометцентру