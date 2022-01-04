В Україні ще більше потеплішає: прогноз погоди на 5 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 5 січня, буде весняною. Температура повітря досягатиме +12 градусів. Однак частину областей накриють дощі, а також вируватиме потужний вітер.
Середа в Україні буде дуже теплою. У південних та центральних областях обіцяють +6...+10 градусів.
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На Заході погода теж тішитиме. Зокрема, на Прикарпатті та Буковині – +8...+10. Щоправда, на Волині та Рівненщині дещо холодніше – +5...+7.
Найнижча температура повітря охопить східні та північні області. Наприклад, у Харківській та Сумській прогнозують +4...+6. Вночі ці регіони підморозить – синоптики попереджають про -3.
У Києві вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні +6...+8 градусів, вночі – +2...+4. Крім того, у столиці постійно дощитиме.
Ситуацію зіпсує дощ та вітер
Попри відчутне потепління, в Україні серйозно дощитиме. Найбільш рясних опадів слід чекати жителям західних регіонів. Сухо буде лише на Півдні, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що тепло не надто відчуватиметься, оскільки ситуацію зіпсує сильний вітер.
Все це відбуватиметься на фоні сильного західного вітру – бережіть себе та своє майно від старих гіллястих дерев, білбордів та не затримуйтеся надовго під дахами високих будинків,
– додала синоптикиня.
До слова, пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.Зверніть увагу! Діденко розповіла, що похолодання охопить Україну на Різдво 7 січня. Хоча воно буде не надто сильним.
Погода в містах України 4 січня
Ужгород – +7...+9
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +6...+8
Вінниця – +7...+9
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +5...+7
Суми – +6...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +5...+7
Харків – +4...+6
Київ – +6...+8
Погода 5 січня / Карта Укргідрометцентру