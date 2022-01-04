В Україні ще більше потеплішає: прогноз погоди на 5 січня

Погода в Україні у середу, 5 січня, буде весняною. Температура повітря досягатиме +12 градусів. Однак частину областей накриють дощі, а також вируватиме потужний вітер.

Середа в Україні буде дуже теплою. У південних та центральних областях обіцяють +6...+10 градусів.

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На Заході погода теж тішитиме. Зокрема, на Прикарпатті та Буковині – +8...+10. Щоправда, на Волині та Рівненщині дещо холодніше – +5...+7.

Найнижча температура повітря охопить східні та північні області. Наприклад, у Харківській та Сумській прогнозують +4...+6. Вночі ці регіони підморозить – синоптики попереджають про -3.

У Києві вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні +6...+8 градусів, вночі – +2...+4. Крім того, у столиці постійно дощитиме.

Ситуацію зіпсує дощ та вітер

Попри відчутне потепління, в Україні серйозно дощитиме. Найбільш рясних опадів слід чекати жителям західних регіонів. Сухо буде лише на Півдні, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що тепло не надто відчуватиметься, оскільки ситуацію зіпсує сильний вітер.

Все це відбуватиметься на фоні сильного західного вітру – бережіть себе та своє майно від старих гіллястих дерев, білбордів та не затримуйтеся надовго під дахами високих будинків,

– додала синоптикиня.

До слова, пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Погода в містах України 4 січня

Діденко розповіла, що похолодання охопить Україну на Різдво 7 січня. Хоча воно буде не надто сильним.

Ужгород – +7...+9

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +6...+8

Вінниця – +7...+9

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +5...+7

Суми – +6...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +5...+7

Харків – +4...+6

Київ – +6...+8



Погода 5 січня / Карта Укргідрометцентру