В Україні – сухо та сонячно: прогноз погоди на 5 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 5 вересня, буде сухою та сонячною. Водночас температура повітря передбачається не надто високою.
Синоптики зазначають, що найбільшого тепла варто очікувати у південних регіонах і на Закарпатті. Стовпчики термометрів досягатимуть +21 – +22 градусів.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Температура становитиме +13…+22 градуси. На Сході також без дощів, вдень прогнозують +13...+18 градусів.
У північних регіонах синоптики повідомляють про сонце. Позначки на термометрах покажуть +13...+17 градусів. На Півдні також буде сухо – там слід очікувати +18...+21 градус.
У Києві в неділю, 5 вересня, варто очікувати на тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17 градусів.
Погода у містах України 21 серпня
Ужгород – +20...+22
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +13...+15
Житомир – +14...+16
Вінниця – +15...+17
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +15...+17
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +15...+17
Харків – +14...+16
Київ – +15...+17