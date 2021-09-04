В Україні – сухо та сонячно: прогноз погоди на 5 вересня

Погода в Україні у неділю, 5 вересня, буде сухою та сонячною. Водночас температура повітря передбачається не надто високою.

Синоптики зазначають, що найбільшого тепла варто очікувати у південних регіонах і на Закарпатті. Стовпчики термометрів досягатимуть +21 – +22 градусів.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Температура становитиме +13…+22 градуси. На Сході також без дощів, вдень прогнозують +13...+18 градусів.

У північних регіонах синоптики повідомляють про сонце. Позначки на термометрах покажуть +13...+17 градусів. На Півдні також буде сухо – там слід очікувати +18...+21 градус.

У Києві в неділю, 5 вересня, варто очікувати на тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17 градусів.

Погода у містах України 21 серпня

Ужгород – +20...+22

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +13...+15

Житомир – +14...+16

Вінниця – +15...+17

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +15...+17

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +15...+17

Харків – +14...+16

Київ – +15...+17

Погода в Україні 5 вересня / Дані Укргідрометцентру