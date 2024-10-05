В яких областях будуть дощі, а де – ще майже +30 градусів: погода на 5 жовтня

Погода в суботу, 5 жовтня, буде дощовою в частині областей України. Втім, сильні й затяжні зливи поки не очікуються.

Де йтимуть дощі, якою буде температура, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.

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Погода на 5 жовтня

У суботу на Заході, Півночі та у Вінницькій області хмарно, часом дощ. Вітер буде північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +11 – +16 градусів, вдень +16 – +21 градусів, однак на крайньому Заході лише +10 – +15 градусів.

Тим часом на решті території України мінлива хмарність, без опадів. Тільки вдень на Чернігівщині очікується дощ. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +9 – +14, на Одещині +13 – +18, вдень +22 – +27 градусів.

Погода на 5 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах