Сніг з дощем майже скрізь, але без морозу: прогноз погоди на 6 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 6 грудня, буде холодною. Хоч морозу вдень не прогнозують, опади накриють майже всю країну. На Заході та Півночі сніжитиме, а у Центрі прогнозують дощ.
Заморозки у понеділок можливі лише на Волині, Рівненщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині – 0...+2 градусів. Натомість у північних та східних областях обіцяють від +1 до +4.
До речі Панує зима: у Карпатах лежить сніг, а температура опустилися до -9 градусів
У центральних регіонах синоптики прогнозують +4...+7. Найтепліше – на Півдні. Зокрема, в Одеській, Миколаївській та Херсонських областях стовпчики термометрів триматимуться на рівні +9...+11.
Щоправда, ночі залишаються морозними. Найнижча температура повітря сягатиме -2.
Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Сніг із дощем
Синоптики попереджають, що жителям Заходу варто чекати снігу протягом дня. На Півночі сніг буде мокрим, а в Центрі та на Сході – серйозно дощитиме. Сухими залишаться лише кілька областей:
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська,
- Крим.
Яка погода буде в Києві
Вночі столицю накриє сніг, а вдень сніг буде із дощем. Прогнозують +1...+3 градуси. Мороз до -1 охопить Київ тільки ввечері.
Погода в містах України 6 грудня
Ужгород – 0...+2
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – +2...+4
Вінниця – +4...+6
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – +4...+6
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +1...+3
Харків – +2...+4
Київ – +1...+3
Погода 6 грудня / Фото Укргідрометцентру