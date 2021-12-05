Сніг з дощем майже скрізь, але без морозу: прогноз погоди на 6 грудня

Погода в Україні у понеділок, 6 грудня, буде холодною. Хоч морозу вдень не прогнозують, опади накриють майже всю країну. На Заході та Півночі сніжитиме, а у Центрі прогнозують дощ.

Заморозки у понеділок можливі лише на Волині, Рівненщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині – 0...+2 градусів. Натомість у північних та східних областях обіцяють від +1 до +4.

До речі Панує зима: у Карпатах лежить сніг, а температура опустилися до -9 градусів

У центральних регіонах синоптики прогнозують +4...+7. Найтепліше – на Півдні. Зокрема, в Одеській, Миколаївській та Херсонських областях стовпчики термометрів триматимуться на рівні +9...+11.

Щоправда, ночі залишаються морозними. Найнижча температура повітря сягатиме -2.

Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Сніг із дощем

Синоптики попереджають, що жителям Заходу варто чекати снігу протягом дня. На Півночі сніг буде мокрим, а в Центрі та на Сході – серйозно дощитиме. Сухими залишаться лише кілька областей:

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Крим.

Яка погода буде в Києві

Вночі столицю накриє сніг, а вдень сніг буде із дощем. Прогнозують +1...+3 градуси. Мороз до -1 охопить Київ тільки ввечері.

Погода в містах України 6 грудня

Ужгород – 0...+2

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – +2...+4

Вінниця – +4...+6

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +4...+6

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +1...+3

Харків – +2...+4

Київ – +1...+3



Погода 6 грудня / Фото Укргідрометцентру