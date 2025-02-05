Місцями невеликий сніг, вночі може бути мороз: прогноз погоди на 6 лютого
Погода в Україні у четвер, 6 лютого, не обіцяє відчутних змін. У частині областей синоптики прогнозують невеликий сніг. Також попереджають про можливий незначний мороз уночі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Також застерігають про ожеледицю місцями на дорогах, тому радимо бути обачними.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики повідомляють, що погоду продовжуватиме визначати холодна повітряна маса арктичного походження з півночі та поле високого атмосферного тиску. Інформації про істотні опади на території країни немає.
Водночас вночі у західних і центральних областях та на північному сході країни прогнозують невеликий сніг. Також таке явище очікують вдень у південно-східній частині країни. Крім того, застерігають про невеликий мороз.
У східних областях – до помірного, вдень – близько 0. На дорогах місцями ожеледиця,
– ідеться у повідомленні.
За даними Укргідрометцентру, вітер рухатиметься здебільшого у північно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Водночас у Приазов'ї подекуди пориви будуть сягати від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, у східних областях стовпчики термометрів показуватимуть до 9 градусів морозу. Вдень очікують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Закарпатті прогнозують від 2 до 7 градусів тепла.
Температура у великих містах
- Київ 0...-2;
- Ужгород +4...+6;
- Львів 0...+2;
- Івано-Франківськ -1...+1;
- Тернопіль 0...+2;
- Чернівці 0...+2;
- Хмельницький -1...+1;
- Луцьк 0...+2;
- Рівне 0...+2;
- Житомир -1...+1;
- Вінниця -1...+1;
- Одеса +1...+3;
- Миколаїв +1...+3;
- Херсон +1...+3;
- Сімферополь 0...+2;
- Кропивницький -1...+1;
- Черкаси -1...+1;
- Чернігів -1...+1;
- Суми 0...-2;
- Полтава -1...+1;
- Дніпро -1...+1;
- Запоріжжя -1...+1;
- Донецьк 0...-2;
- Луганськ 0...-2;
- Харків 0...-2.
Прогноз погоди в Україні на 6 лютого 2025 року / Карта Укргідрометцентру