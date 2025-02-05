Місцями невеликий сніг, вночі може бути мороз: прогноз погоди на 6 лютого

Погода в Україні у четвер, 6 лютого, не обіцяє відчутних змін. У частині областей синоптики прогнозують невеликий сніг. Також попереджають про можливий незначний мороз уночі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Також застерігають про ожеледицю місцями на дорогах, тому радимо бути обачними.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики повідомляють, що погоду продовжуватиме визначати холодна повітряна маса арктичного походження з півночі та поле високого атмосферного тиску. Інформації про істотні опади на території країни немає.

Водночас вночі у західних і центральних областях та на північному сході країни прогнозують невеликий сніг. Також таке явище очікують вдень у південно-східній частині країни. Крім того, застерігають про невеликий мороз.

У східних областях – до помірного, вдень – близько 0. На дорогах місцями ожеледиця,

– ідеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, вітер рухатиметься здебільшого у північно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Водночас у Приазов'ї подекуди пориви будуть сягати від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, у східних областях стовпчики термометрів показуватимуть до 9 градусів морозу. Вдень очікують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Закарпатті прогнозують від 2 до 7 градусів тепла.

Температура у великих містах

Київ 0...-2;

Ужгород +4...+6;

Львів 0...+2;

Івано-Франківськ -1...+1;

Тернопіль 0...+2;

Чернівці 0...+2;

Хмельницький -1...+1;

Луцьк 0...+2;

Рівне 0...+2;

Житомир -1...+1;

Вінниця -1...+1;

Одеса +1...+3;

Миколаїв +1...+3;

Херсон +1...+3;

Сімферополь 0...+2;

Кропивницький -1...+1;

Черкаси -1...+1;

Чернігів -1...+1;

Суми 0...-2;

Полтава -1...+1;

Дніпро -1...+1;

Запоріжжя -1...+1;

Донецьк 0...-2;

Луганськ 0...-2;

Харків 0...-2.



Прогноз погоди в Україні на 6 лютого 2025 року / Карта Укргідрометцентру