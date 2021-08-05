Прогноз погоди на 6 серпня: в Україні знову вируватимуть грози, але буде спека до +35

Погода в Україні у п'ятницю, 6 серпня, буде мінливою. Більшість областей накриють грози та зливи, а на Сході та в окупованому Криму пануватиме спека.

За прогнозами синоптиків, температура повітря в Україні триматиметься на позначках від +21 градуса до +35 градусів в залежності від регіону.

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Від дощів до пекельної спеки

Західну Україну очікує незначне похолодання, температура вдень коливатиметься від +21 до +25 градусів. Дещо тепліше буде на Півночі – +24... +28 градусів, та в Центрі – +26...+32 градусів. Однак у всіх цих регіонах жителям весь день докучатимуть грози.

Також грози можливі у Миколаївській та Одеських областях. На Сході та в окупованому Криму – без опадів і з шаленою спекою, температура вдень становитиме +30...+35 градусів.

У Києві очікують похолодання, грози та місцями шквальний вітер. Температура вдень коливатиметься в межах +24...+26 градусів.

В Україну прийде циклон

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці пояснила, що таку мокру погоду зумовить циклон, який накриє частину України.

Циклон 6 серпня зумовить складну погоду на Заході, Півночі та в центральних областях України. Дощі, грози, зливи, шквали, град. Сильніший прояв метеоявищ – локально,

– розповіла Діденко.

Прогроз погоди у містах України на 6 серпня

Ужгород – +21...+23

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32..+34

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +31...+33

Полтава – +30...+32

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +33...+35

Харків – +32...+34

Київ – +24...+26



Погода в Україні на 6 серпня / Фото Укргідромедцентру