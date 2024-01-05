Хмарність та опади у різних регіонах України: прогноз погоди на 6 січня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 6 січня, в Україні очікується хмарність. Крім цього, синоптики також прогнозують опади по всій території держави.
Небо над Україною 6 січня буде вкрито хмарами. Також у різних регіонах пройде сніг та дощ.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що у північній частині України пройде сніг, на Закарпатті та Прикарпатті – дощ. Водночас вночі у східних областях очікують невеликий сніг, а на решті території опадів не буде. У північних регіонах на дорогах подекуди можлива ожеледиця, а на Волині та Рівненщині місцями ожеледь.
Напрямок вітру може змінюватись, він становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від -7 до -2 градусів морозу, в Чернігівській та Сумській областях від -13 до -8 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму від 0 до +5 градусів тепла.
Натомість вдень температура повітря сягатиме від +1 до +6 градусів тепла, в південно-західних областях +7... +12 градусів, в північній частині країни -5...0 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У Києві та в області буде хмарно. ️Вночі опадів не очікується, а вдень синоптики прогнозують сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура по області вночі -7...-2 градуси морозі, а вдень від -5 градусів до 0. У Києві вночі -7...-5 градусів морозу, вдень -2...0 градусів морозу.
Температура в обласних центрах 6 січня
- Київ – 0...-2
- Ужгород – +5...+7
- Львів – +4...+6
- Івано-Франківськ – +4...+6
- Тернопіль – +4...+6
- Чернівці – +5...+7
- Хмельницький – +4...+6
- Луцьк – -3...-1
- Рівне – 0..-2
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – +4...+6
- Одеса – +10..+12
- Миколаїв – +7...+9
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +10..+12
- Кропивницький – +5...+7
- Черкаси – +3...+5
- Чернігів – -4...-2
- Суми – -4...-2
- Полтава – +1...+3
- Дніпро – +3...+5
- Запоріжжя – +4...+6
- Донецьк – +1...+3
- Луганськ – 0...-2
- Харків – 0...-2