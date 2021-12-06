В Україні попри дощ і сніг потепліє до +15 градусів: прогноз погоди на 7 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 7 грудня, буде прохолодною, але не морозною. Водночас у всіх областях синоптики прогнозують опади.
Метеорологи також зазначають, що по всій території стовпчики термометрів показуватимуть кардинально різну температуру. Відтак, на Закарпатті буде найхолодніше – -2...+1 градус, у Криму найтепліше – +13...+15 градусів.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують дощі зі снігом і -2…+1 градус. На Сході України варто очікувати набагато більшого тепла – +7...+12 градусів і дощ.
У північних регіонах синоптики інформують про опади снігу та дощу. Температура становитиме 0…+2 градуси. На Півдні – опади, там потепління +10...+15 градусів.
В Києві у вівторок, 7 грудня, передбачають дощ зі снігом і до +1…+3 градусів.
Погода у містах України 7 грудня
Ужгород – -1...+1
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – 0...-2
Рівне – 0...-2
Житомир – 0...2
Вінниця – 0...2
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – 0...2
Суми – +2...+4
Полтава – +7...+9
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +8...+10
Харків – +7...+9
Київ – +1...+3