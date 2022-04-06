В Україні буде до +19 градусів і багато сонця: прогноз погоди на 7 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 7 квітня, буде теплою та сонячною. Повітря в більшості областей прогріється до +13...+19 градусів. Невеликі дощі можливі лише на Заході.
На українців чекає теплий весняний день – світитиме сонце, опади будуть малоймовірними, а стовпчики термометрів сягатимуть високих позначок.
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Погода в регіонах
Теплою та сонячною 7 квітня погода буде у всіх областях. Стовпчики термометрів у середньому сягатимуть +16...+18 градусів. Трохи прохолодніше буде на Півдні – +14...+16 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, вітер залишатиметься поривчастим. Дощів у більшості регіонів не передбачають, лише невеликі – на Волині, Рівненщині, Львівщині та на Закарпатті.
У Києві також буде сонячно й без дощів, повітря прогріється до +17...+19 градусів.
Прогноз погоди у містах України 7 квітня
Ужгород – +16...+18
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +15...+17
Рівне – +17...+19
Житомир – +16...+18
Вінниця – +16...+18
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +16...+18
Суми – +14...+16
Полтава –+16...+18
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +17...+19