Прогноз погоди на 7 липня: на Івана будуть і грози, і спека

Погода в Україні у середу, 7 липня, буде спекотною. Хмари на свято Івана поділять Україну на дві частини.

У західних областях 7 липня вдень буде хмарно з проясненням, але без дощів. На Сході України і вдень, і вночі будуть грози і зливи.

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Прогноз погоди на 7 липня

Обумовлює таке розрізнення, як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, південний циклон і східний антициклон.

Антициклон давить і суне потужно, несучи за собою спеку. Втім, протягом 7 липня циклон ще опиратиметься і тому грозові дощі залишаться на Півдні України, Сході та в Центрі.

Північна частина України 7 липня без дощів. Температура повітря у середу очікується +26...+33 градуси, на Півдні на кілька градусів нижче – +24...+28.

У Києві в ніч на Івана передбачається +18...+20 градусів. Удень 7-го липня у Києві буде сонячно і спекотно – +28...+30 градусів.

Погода у містах України 7 липня

Ужгород – +29...+31

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +28...+30

Рівне – +28...+30

Житомир – +28...+30

Вінниця – +28...+30

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +28...+30

Полтава – +27...+29

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +28...+30



Погода у містах України 7 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру