В яких областях пригріє до +37, чи будуть дощі та грози: погода на 7 липня
6 липня 2024, 14:25Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в неділю, 7 липня, в Україні буде спекотною. Очікується невелика хмарність.
Подекуди повітря прогріється до +37 градусів. Де буде найбільша спека, а в яких областях – найпрохолодніше, передає 24 Канал.
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Прогноз погоди на 7 липня
За прогнозом синоптиків, опадів в першу неділя липня в Україні не буде взагалі. Вітер південно-східний, східний, 5 – 10 метрів на секунду.
На Півдні та Сході вночі +17 – +22 градуси, вдень +30 – +34, подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.
Тим часом на решті території вночі буде +14 – +19, а вдень +28 – +33. Тільки на Півночі прохолодніше, зокрема, +24 – +29 градусів.
Зверніть увагу Жодних опадів, втім, ненадовго: коли в Україну повернуться дощі та грози
Температура у великих містах
- Київ +27 – +29
- Ужгород +30 – +32
- Львів +30 – +32
- Івано-Франківськ +30 – +32
- Тернопіль +29 – +31
- Чернівці +30 – +32
- Хмельницький +29 – +31
- Луцьк +29 – +31
- Рівне +29 – +31
- Житомир +27 – +29
- Вінниця +29 – +31
- Одеса +30 – +32
- Миколаїв +34 – +36
- Херсон +34 – +36
- Сімферополь +34 – +36
- Кропивницький +30 – +32
- Черкаси +29 – +31
- Чернігів +26 – +28
- Суми +26 – +28
- Полтава +29 – +31
- Дніпро +31 – +33
- Запоріжжя +34 – +36
- Донецьк +30 – +32
- Луганськ +30 – +32
- Харків +31 – +33