Ожеледиця, вночі можливий мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня

У вівторок, 7 січня, погода в Україні буде хмарною. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ у східних та північно-східних областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Зазначається, що в більшості областей України температура повітря помітно зросте.

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Прогноз погоди на 7 січня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У вівторок, 7 січня, здебільшого буде без опадів, лише у східних та північно-східних областях вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Також вночі на дорогах країни, крім півдня, місцями буде ожеледиця.

За прогнозами, вітер буде переважно південно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу; вдень 4 – 9 градусів тепла, на Прикарпатті та півдні країни 7 – 12 градусів.

В Укргідрометцентрі також попередили, що 6 – 7 січня, у зв'язку з хуртовинами та подальшою відлигою, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +7…+9;

Ужгород +7…+9;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +8...+10;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +7...+9;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +6...+8;

Вінниця +8…+10;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +10...+12;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +5...+7;

Чернігів +5...+7;

Суми +4…+6;

Полтава +5...+7;

Дніпро +7...+9;

Запоріжжя +8...+10;

Донецьк +6…+8;

Луганськ +4…+6;

Харків +5...+7.

Погода в Україні 7 січня / Карта Укргідрометцентру