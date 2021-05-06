Прогноз погоди на 7 травня: атмосферний фронт зумовить дощі в більшості областей

Погода у п'ятницю, 7 травня, буде теплою, однак на більшості територій дощовою. Атмосферний фронт принесе опади в західні, північні та центральні області. Повітря у середньому прогріється до +15...+20 градусів.

За словами синоптикині, 7 травня в Україні буде порівняно тепло, трохи свіжішати почне у західних областях.

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Якою буде погода у регіонах

Черговий атмосферний фронт зумовить дощі на Заході, Півночі України, а також у багатьох центральних областях та на Одещині. У східних областях та більшості південних місцевих жителів тішитиме суха та тепла погода.

Температура повітря у середньому становитиме +15…+20 градусів, у південних та східних регіонах буде тепліше – до +22 градусів, у західних – +13…+15 градусів.

У Києві вночі та вранці буде сухо, а вдень пройде дощ. Повітря прогріється до +16…18 градусів.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 7 травня

Ужгород – +14...+16

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +17..+19

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +17..+19

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +14...+16

Вінниця – +16...+18

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +16...+18

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +20...+22

Харків – +18...+20

Київ – +16...+18



Погода на 7 травня / Карта Укргідрометцентру