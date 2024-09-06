Тепло й без опадів: якою буде погода 7 вересня

Погода у суботу, 7 вересня, буде теплою й без опадів. Сонце зігріватиме українців протягом усього дня, лише деколи буде невелика хмарність.

Синоптики не прогнозують дощів на 7 вересня. Лише у Криму місцями будуть невеликі короткочасні опади.

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Прогноз погоди на 7 вересня

У суботу, 7 вересня, погода буде теплою, сонячною з невеликою хмарністю. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні дощі з грозами лише у Криму, на решті територій України – буде сухо.

Температура повітря буде теплою та комфортною. Так, уночі стовпчики термометрів опустяться до +10...+15 градусів, на Півдні буде тепліше – +19 вночі. Вдень температура сягатиме від +23 до +28 градусів тепла.

Дещо прохолодніше буде у Карпатах. Там уночі стовпчики термометрів покажуть +8...+13 градусів, а вдень – +17...+22 градуси.

Вітер у суботу, 7 вересня, буде переважно східний, 7 – 12 метрів на секунду. На Півдні можливі місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду.

Погода в різних містах України

Київ +25...+27

Ужгород +27...+29

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +26...+28

Чернівці +26...+28

Хмельницький +26...+28

Луцьк +26...+28

Рівне +26...+28

Житомир +25...+27

Вінниця +25...+27

Одеса +25...+27

Миколаїв +25...+27

Херсон +25...+27

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +25...+27

Черкаси +25...+27

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +25...+27

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +24...+26

Луганськ +24...+26

Харків +25...+27



Прогноз погоди в Україні 7 вересня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! У суботу, 7 вересня, в Україні, крім Одеської, Херсонської, більшості районів Миколаївської області та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.