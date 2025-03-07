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24 Канал Новини України До +20 тепла та сонячно: прогноз погоди на 8 березня
7 березня, 15:32
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До +20 тепла та сонячно: прогноз погоди на 8 березня

Анжеліка Байбак

У суботу, 8 березня, погода буде теплою, сонячною та без опадів. Місцями пригріє до неочікуваних +20 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 8 березня

У суботу, 8 березня, Україну накриє антициклон, який впродовж дня переміщуватиметься у східному напрямку. У зв'язку з цим, погода буде теплою та сонячною. Середня температура сягатиме +15...+17 градусів, але місцями пригріє до +20.

Вітер буде помірним, південно-східного напрямку.

Вночі також буде тепло. Температура коливатиметься від -2 до +3.

Якою буде температура в різних містах

  • Київ +15...+17;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львів +16...+18;
  • Івано-Франківськ +18...+20;
  • Тернопіль +16...+18;
  • Чернівці +18...+20;
  • Хмельницький +16...+18;
  • Луцьк +16...+18;
  • Рівне +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +16...+18;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +16...+18;
  • Черкаси +15...+17;
  • Чернігів +15...+17;
  • Суми +14...+16;
  • Полтава +15...+17;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +13...+15;
  • Харків +14...+16.


Погода 8 березня / Карта Укргідрометцентру 

Втім, така тепла погода буде не стабільною. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, коли в Україні знову похолодає і впаде температура.