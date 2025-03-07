До +20 тепла та сонячно: прогноз погоди на 8 березня
У суботу, 8 березня, погода буде теплою, сонячною та без опадів. Місцями пригріє до неочікуваних +20 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 8 березня
У суботу, 8 березня, Україну накриє антициклон, який впродовж дня переміщуватиметься у східному напрямку. У зв'язку з цим, погода буде теплою та сонячною. Середня температура сягатиме +15...+17 градусів, але місцями пригріє до +20.
Вітер буде помірним, південно-східного напрямку.
Вночі також буде тепло. Температура коливатиметься від -2 до +3.
Якою буде температура в різних містах
- Київ +15...+17;
- Ужгород +15...+17;
- Львів +16...+18;
- Івано-Франківськ +18...+20;
- Тернопіль +16...+18;
- Чернівці +18...+20;
- Хмельницький +16...+18;
- Луцьк +16...+18;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +16...+18;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +16...+18;
- Черкаси +15...+17;
- Чернігів +15...+17;
- Суми +14...+16;
- Полтава +15...+17;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +13...+15;
- Харків +14...+16.
Погода 8 березня / Карта Укргідрометцентру
Втім, така тепла погода буде не стабільною. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, коли в Україні знову похолодає і впаде температура.