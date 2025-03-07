До +20 тепла та сонячно: прогноз погоди на 8 березня

У суботу, 8 березня, погода буде теплою, сонячною та без опадів. Місцями пригріє до неочікуваних +20 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Чи можливе у березні сильне потепління аж до +30 градусів

Якою буде погода 8 березня

У суботу, 8 березня, Україну накриє антициклон, який впродовж дня переміщуватиметься у східному напрямку. У зв'язку з цим, погода буде теплою та сонячною. Середня температура сягатиме +15...+17 градусів, але місцями пригріє до +20.

Вітер буде помірним, південно-східного напрямку.

Вночі також буде тепло. Температура коливатиметься від -2 до +3.

Якою буде температура в різних містах

Київ +15...+17;

Ужгород +15...+17;

Львів +16...+18;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +16...+18;

Чернівці +18...+20;

Хмельницький +16...+18;

Луцьк +16...+18;

Рівне +15...+17;

Житомир +15...+17;

Вінниця +16...+18;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +16...+18;

Черкаси +15...+17;

Чернігів +15...+17;

Суми +14...+16;

Полтава +15...+17;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +13...+15;

Харків +14...+16.



Погода 8 березня / Карта Укргідрометцентру

Втім, така тепла погода буде не стабільною. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, коли в Україні знову похолодає і впаде температура.