Прогноз погоди на 8 квітня: в Україні трохи потепліє, але місцями падатиме мокрий сніг

Погода в Україні у четвер, 8 квітня, буде все ще прохолодною, а в частині областей падатиме дощ та мокрий сніг. Вдень повітря прогріється у середньому до +6…+9 градусів.

За словами синоптикині, 8 квітня на українців чекає останній холодний день перед потеплінням.

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Якою буде погода 8 квітня

В Україні подекуди можливий мокрий сніг – у західних, місцями у північних областях. На решті території буде сухо, лише у Криму та Приазов'ї може пройти невеликий дощ.

Вночі на Заході, Півночі та у Центрі все ще триматиметься мороз, однак вдень потепліє.

Температура повітря коливатиметься від +5 до +11 градусів. Найхолодніше буде у Волинській та Рівненській областях – +5…+7 градусів, найтепліше – на Одещині – +9…+11 градусів.

Вітер дутиме західний, помірний, до рвучкого.

У Києві вночі буде ясне небо, вранці світитиме сонце, а вдень можуть набігти вологі хмари. Однак істотних опадів синоптики не прогнозують. Вдень повітря прогріється до +6…+8 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на четвер, 8 квітня

Ужгород – +7...+9

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +7...+9

Вінниця – +7...+9

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +7...+9

Суми – +7...+9

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +6...+8

Київ – +6...+8



Прогноз погоди на 8 квітня / Дані Укргідрометцентру