До +38 градусів: в понеділок Україну накриє рекордна спека

У понеділок, 8 липня, в Україні очікується спекотна погода. Температура в низці областей перетне позначку в +35 градусів, місцями прогнозують також короткочасні дощі та грози.

Спека у більшості областей очікується у зв'язку з поширенням на території України тропічного повітря з північних районів Африки. Українцям радять за можливості не виходити на вулицю та пити більше рідини.

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Якою буде погода 8 липня

8 липня температура в понеділок у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та Криму вночі досягне +19 – 24 градусів. Вдень очікується сильна спека до +35 – 38 градусів. На решті території вночі +14 – 19, вдень +28 – 33, на крайньому заході країни +25 – 30.

Вітер переважно північно-східний – від 5 до 10 метрів на секунду,

– зазначають в Укргідрометцентрі.

Тільки в західних, вдень і східних областях синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу.

У Києві 8 липня опадів не очікується. Температура вночі опуститься до +15 – 17, а ось вдень киянам варто готуватися до +30 на термометрах.

У вівторок, 9 липня, в Україні також переважно без опадів, лише в західних, вночі східних, вдень і південних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

У Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На Київщині попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Його оголосили з 7 по 9 липня.

За словами синоптиків, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання.