Вулиці перетворилися на річки: негода накрила одразу низку міст

У суботу, 8 серпня, в Одесі люди були змушені тікати з пляжів через складну погодну ситуацію. Також сильні опади були у Харкові та Дніпрі.

Також в містах фіксували град. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про негоду?

Вдень 8 серпня в деяких містах були масштабні опади. Сильна злива швидко затопила дороги, ускладнивши рух транспорту та пішоходів у різних районах міста.

Вулиці в Одесі перетворились на річки: дивіться відео

Місцеві жителі публікують кадри негоди. Вони відзначають, що найбільш небезпечною є ситуація біля моря.

Шторм в Одесі: дивіться відео

Жахлива негода застала багатьох людей прямо на пляжах.

Люди на пляжі потрапили під зливу: дивіться відео

Відпочивальники розповідають, що шквальний вітер зриває пляжні парасольки та елементи розважальних комплексів на узбережжі. Люди тікають з пляжів, рятуючись від літаючих предметів і сильних хвиль.

Негода на березі моря: дивіться відео

Вітер зносить парасольки з пляжів: дивіться відео

Ще однією небезпекою стали масові падіння дерев у спальних районах і центрі міста.

Також жахлива негода з градом та сильним вітром була у Дніпрі та Харкові.

Злива у Дніпрі: дивіться відео

Град у Харкові: дивіться відео

У п'ятницю, 7 серпня, злива також накрила Івано-Франківську область. У курорті "Буковель" вулиці почали йти під воду, а дороги перетворилися на бурхливі потоки.

Укргідрометцентр повідомив, що у неділю, 9 серпня, на більшій частині території України очікується тепла і суха погода. Водночас вдень на сході та південному сході місцями будуть короткочасні дощі та грози.