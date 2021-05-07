Прогноз погоди на 8 травня: штормовий вітер та грози

Погода в Україні, 8 травня, буде дощовою у всіх областях, крім західних. Температура повітря у країні коливатиметься у межах +11...+22 градусів.

Якою буде погода в Україні

У суботу сонце світитиме на заході та в Києві. Водночас найвищою температура повітря буде на південному сході.

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Стовпчики термометрів у західних областях підіймуться до +12...+14 градусів. На градус холодніше буде у Чернівцях, Луцьку та Тернополі.

На Сході України температура повітря прогріється до +15...+17 градусів. У Луганську та Запоріжжі буде тепліше – +20...+22 градусів. Водночас синоптики попереджають про грози. Крім того, у цих областях цілий день падатиме дощ.

На півдні погода також буде дощовою. Синоптики обіцяють +17...+21 градуса. У центрі та на південному сході буде трохи холодніше – +13...+15 градусів, та й без дощів не обійдеться.

За словами синоптикині Наталки Діденко, у Києві в суботу очікується періодичний дощ, сильний вітер та низька температура повітря – +10...+12 градусів.

В Україні періодичні дощі, можливі грози. Сильний північно-західний вітер часом із штормовими поривами до 15 – 20 метрів на секунду,

– заявила Діденко.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 8 травня

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +20...+22

Харків – +15...+17

Київ – +13...+15



Прогноз погоди на 8 травня / Карта Укргідрометцентру