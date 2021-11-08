В Україну потрохи йде зима, очікують мокрий сніг: прогноз погоди на 9 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 9 листопада, буде по-зимовому прохолодною. І хоча мінусів ще не прогнозують, в деяких регіонах можливий мокрий сніг.
У більшості областей стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів, а подекуди буде і до +4 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
Синоптикиня розповіла, що 9 листопада дощі будуть у:
- південній частині,
- на південному сході,
- місцями, локально, на заході України.
За фронтами поширюватиметься холодне повітря арктичного походження. Тому за теплом та спекою вже треба чекати до наступних сезонів або мандрувати теплими країнами,
– додала Наталка Діденко.
Температура повітря триматиметься на рівні +4...+6 градусів. А вже у ніч проти 10 листопада слід чекати на морози до -2...-8 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Західні області буду у полоні хмар, але опади там малоймовірні. Повітря прогріється до +5...+7 градусів вдень та +2...+4 градусів вночі. На сході буде трохи тепліше – до +7...+9 градусів. Але там синоптики прогнозують тривалі дощі та навіть зливи.
Частина північних та північно-східних областей також будуть у полоні негоди. Там очікують мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. Південні регіони також заливатимуть дощі. Щоправда, там буде дещо тепліше – до +9...+11 градусів.
Ввечері у Києві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря складатиме +9...+11 градусів.
Погода в містах України 9 листопада
Ужгород – +6...+8
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +5...+7
Вінниця – +5...+7
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +5...+7
Суми – +4...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +6...+8
Київ – +5...+7
Прогноз погоди на 9 листопада / Карта Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
Завтра, у вівторок, нас минатимуть атмосферні фронти. Тому у південній частині, на південному сході та місцями, локально, на заході України, пройдуть дощі. Решта території опиниться вже в тилу фронтів – тому суттєві опади навряд.
За фронтами поширюватиметься холодне повітря арктичного походження. Тому за теплом та спекою вже треба чекати до наступних сезонів або мандрувати теплими країнами. Навіть максимально завтра очікується +1+...7 градусів, на півдні +6...+11 градусів.
На тижні, надалі, якісь серйозні опади малоймовірні – буде переважно сухо, хіба що з туманами. Але холодно! У ніч на середу мороз передбачається в межах -2...-8 градусів. У Києві 9 листопада без істотних опадів. Так буде й протягом тижня.
Температура повітря завтра вдень лише +4…+6 градусів, у ніч на 10 листопада можливо до 6 градусів морозу.Утепляйтесь, ґуму перевзувайте, підтримуйте себе й один одного чимось хорошим.