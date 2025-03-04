Чи буде багато дощів у березні

Найближчими днями в Україні очікується тепла й суха погода. У частині областей температура повітря може перевищити навіть +15 градусів.

Та чи буде все ж багато опадів у перший місяць весни – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Дощі у березні

Кібальчич писав, що особливо прихід теплого повітря на початку березня відчують жителі західних і південних областей. На півночі Лівобережжя, а також на крайньому Сході прохолодна погода ще затримається на деякий час.

Втім, у всіх регіонах вимальовується тенденція на підвищення температури. Середня місячна температура у березні може перевищити норму на 1 – 2 градуси, але у Приазов'ї, Криму й подекуди на Сході – близько до норми. Протягом усього місяця очікується значна кількість сонячних днів, втім, ночами буде морозно, зазначив метеоролог.

Оскільки в атмосферній циркуляції переважатиме поле високого тиску, то кількість опадів по всій Україні може бути незначною, в середньому на 10 – 30% нижчою за кліматичну норму,

– писав Кібальчич.

Наголосив, особливо це буде стосуватися східних, центральних і північних областей. Тут можуть з'явитися перші ознаки посухи. До речі, зауважив метеоролог, вона має всі шанси на подальший розвиток, з урахуванням того, що в попередні місяці зволоження також було на доволі-таки низькому рівні.

