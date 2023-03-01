Майже у всіх областях України у березні випаде сніг: синоптики назвали дату
Джерело:Укргідрометцентр
До України нарешті прийшла весна. Втім, синоптики попереджають, що на початку березня погода ще може бути нестійкою. Найближчими днями у більшості областей України прогнозують сніг.
Мокрий сніг у березні
У перший день березня опади прогнозують частково на Півночі та Сході України. Зокрема, у Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Луганській областях. Зауважимо, що вдень у всіх цих регіонах прогнозують +2...+4 градуси.
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На суботу сніг прогнозують лише на Заході. Втім, вже в неділю, 5 лютого, – у більшості областей нашої держави.
Подекуди сніг буде з дощем. Вночі до -3 градусів морозу. Вдень на Заході та Півночі здебільшого лише 0...+2. Тим часом на Сході +3...+5.
Найтепліше на Півдні. Там весняне сонечко прогріє до +9 градусів.