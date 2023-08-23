Чи буде ще сильна спека до кінця літа в Україні

Цього тижня в Україні очікується зниження температури. Подекуди стовпчики термометрів вдень сягатимуть вже +24...+29 градусів.

Як довго ще буде спека і якої погоди чекати до кінця місяця, спрогнозували в Укргідрометцентрі, пише 24 Канал.

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Прогноз погоди до кінця літа

Синоптики зазначали, що 23 – 24 серпня в Україні переважатиме погода без опадів. Втім, у четвер на Північному Сході можливі короткочасні дощі та грози.

У коментарі 24 Каналу синоптикиня Діана Кривобок зазначала, що порівняно з вихідними, температура знизилася на 2 – 4 градуси. Втім, показники все одно залишаються високими.

Скоріш за все, суха та спекотна погода протримається на території нашої держави до кінця літа. Похолодання можна чекати на початку осені. Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.

Десять днів будуть спекотними. Як була погода в попередні дні, така вона і залишиться, нічого істотно не зміниться,

– зазначив Владислав Білик.

Також додав, що дощі можливі в Карпатах. Невеликі опади – в північних та північно-східних областях, однак, їх буде обмаль.

Білик зазначив, що така погода спостерігатиметься вже до кінця місяця, і десь на вересень можливе відчутне зниження температури.

"Ті прогнози, які у нас зараз є, обіцяють за початку вересня (похолодання)", – підсумував представник Укргідрометцентру.