Чи буде ще сильна спека у серпні: синоптики здивували прогнозом

На початку тижня в Україні знизилася температура повітря. Таких високих значень, як на минулих вихідних вже не спостерігалося. Та чи буде ще сильна спека, спрогнозували синоптики.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що вже незабаром буде менше дощів, а температура зросте.

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Чи чекати +30 градусів і вище

За попередніми розрахунками, починаючи з 13 – 14 серпня опадів поменшає.

Знову в денні години стовпчики термометрів можуть частіше сягати +30 і вище у більшості регіонів, а не тільки на Півдні та Сході. Але це, знову ж таки, не буде таким довготривалим — 3 – 5 днів. Поки що так,

– зазначила Птуха.

Також додала, що з 13 серпня більше переважатиме поле високого тиску, тобто антициклональний характер погоди. Ймовірно, у другій декаді місяця вже буде менше опадів і, відповідно, трохи вищі значення температури.

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Орієнтовний прогноз на 13 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру