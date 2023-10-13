Чи будуть до кінця жовтня морози та сніг: синоптики здивували прогнозом

Наразі в Україні бабине літо. Втім, ймовірно, воно триватиме недовго. За прогнозом синоптиків, уже незабаром в знову похолодає.

Якої погоди чекати до кінця місяця, чи будуть у жовтні сніг та мороз, розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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"Снігопади можливі"

Наталія Голеня зазначила, що вже з наступного понеділка можливе зниження температури. І хоча поки що без заморозків, вдень вже +18...+20 не буде. Натомість десь близько +15 градусів. Цікаво, що цього місяця можлива чергова хвиля тепла.

"До кінця жовтня поки що ми не бачимо такого різкого похолодання", – додала представниця Укргідрометцентру.

Згідно з попередніми розрахунками, температурний діапазон все одно залишиться +3…+8 градусів. Вдень до +15. Дощі періодично будуть, втім, небагато. Водночас Наталія Голеня наголосила, що прогноз погоди за межами 5 діб змінюється кожного дня.

До речі, перший сніг у Карпатах випав на вихідних. Зокрема, ще 7 жовтня.

"На решті території, як завжди: після 20 жовтня це вже не дивина для більшої частини України, крім крайнього півдня. Найчастіше так відбувається. Чи цього року так буде, — питання, але в принципі на кінець жовтня в Україні снігопади можливі", – підсумувала заступниця начальника відділу метеопрогнозів.

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