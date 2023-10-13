Чи будуть до кінця жовтня морози та сніг: синоптики здивували прогнозом
Джерело:NV
Наразі в Україні бабине літо. Втім, ймовірно, воно триватиме недовго. За прогнозом синоптиків, уже незабаром в знову похолодає.
Якої погоди чекати до кінця місяця, чи будуть у жовтні сніг та мороз, розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.
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"Снігопади можливі"
Наталія Голеня зазначила, що вже з наступного понеділка можливе зниження температури. І хоча поки що без заморозків, вдень вже +18...+20 не буде. Натомість десь близько +15 градусів. Цікаво, що цього місяця можлива чергова хвиля тепла.
"До кінця жовтня поки що ми не бачимо такого різкого похолодання", – додала представниця Укргідрометцентру.
Згідно з попередніми розрахунками, температурний діапазон все одно залишиться +3…+8 градусів. Вдень до +15. Дощі періодично будуть, втім, небагато. Водночас Наталія Голеня наголосила, що прогноз погоди за межами 5 діб змінюється кожного дня.
До речі, перший сніг у Карпатах випав на вихідних. Зокрема, ще 7 жовтня.
"На решті території, як завжди: після 20 жовтня це вже не дивина для більшої частини України, крім крайнього півдня. Найчастіше так відбувається. Чи цього року так буде, — питання, але в принципі на кінець жовтня в Україні снігопади можливі", – підсумувала заступниця начальника відділу метеопрогнозів.
Якою буде погода в Україні 13 жовтня
- Синоптики прогнозують, що погода в Україні у п'ятницю, 13 жовтня, буде теплою та хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують невеликий дощ.
- Температура повітря у більшості областей буде на декілька градусів нижчою, ніж 12 жовтня. Середня температура повітря вдень становитиме 16 – 18 градусів тепла, вночі – 8 – 13 градусів.
- Посеред дня дощ прогнозують у регіоні Карпат, центральних та східних областях. На решті територій – суха погода без опадів та хмарно з проясненнями.
- Погода у Києві сягне 19 – 21 градуса тепла вдень. Додамо, що протягом 12 – 15 жовтня у більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.