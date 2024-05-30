Чи буде в червні +40, коли припиняться грози і чи чекати похолодання: інтерв'ю з синоптикинею

Початок літа в Україні буде дощовим, подекуди навіть з грозами. Втім, вже за кілька днів пригріє до +32 градусів. Щоправда, така літня спека буде ще не всюди.

Якою буде погода у червні в Україні, коли припиняться дощі та грози, чи чекати похолодання в перший місяць літа – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли й у яких областях буде найспекотніше

Травень в Україні закінчується теплою погодою з дощами. А якою буде температура найближчими днями, на початку літа? Чи чекати нам вже понад 30 градусів тепла?

31 травня та 1 червня на Сході та в Криму очікується до +32 градусів. Також 1-го числа в більшості південних і центральних областей може прогрітися повітря.

Решта території 31 травня +21 – +26 градусів, а 1 червня – +24 – +29 градусів.

Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

Як довго ще литимуть дощі та грози

Україну знову накрили дощі та грози. Як довго вони будуть, чи чекати злив наступного тижня?



Це вже дощі літнього теплого періоду, короткочасні. Тобто впродовж дня можуть початися, але потім швидко завершуються, і навіть може визирати сонечко.

Вони мають навіть більш локальний, подекуди мозаїчний характер. В одному місці може бути дощ чи навіть злива, водночас в іншому – світити сонце.



Подекуди також можуть бути і грози.

У четвер – п'ятницю найбільш інтенсивні дощі литимуть по Правобережжі. А в суботу – понеділок інтенсивність опадів знижується. Вони вже будуть дуже локальні і менші.

Трошки більше опадів може бути у вівторок, 4 червня. Тому що по Правобережжю – переважно у західних і північних областях – проходитиме атмосферний фронт.

Скільки ще будуть дощі в Україні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли припиняться опади?

Починаючи з 5 – 6 червня свій вплив на Україну посилить антициклон – поле підвищеного тиску з Центральної Європи й Заходу.

І тому 5 – 7, навіть трішки і 8 червня, переважатиме погода без опадів. Їх буде набагато менше.

Надалі вже складно говорити. Ситуація, звичайно, може змінитися.

Чи буде в червні рекордна спека

Місячна кількість опадів у червні очікується 49 – 90 міліметрів, у Карпатах та подекуди на Прикарпатті 117 – 171, що в межах норми.

Яка буде погода в червні загалом? Чи можливо, що перший місяць літа буде спекотнішим, аніж у попередні роки?

Поки що немає розрахунків про значну спеку в червні. Для першої декади червня ми також не спостерігаємо якісь дуже значні значення температури.

Загалом, за прогнозом фахівців, середня місячна температура очікується +19 – +23 градуси. У гірських районах традиційно нижче, зокрема, +16 – +19 градусів.

Це на 1,5 – 2 градуси вище за кліматичну норму, але не критично. Сподіваємось, що такої (сильної – 24 Канал) спеки все ж таки не буде. Хоча, звичайно, кілька днів з високими значеннями температури абсолютно не виключені.

Сильна спека поки не очікується / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

З огляду на глобальні кліматичні зміни, зберігається тенденція, що в цей період у широтах України дедалі частіше бувають кілька днів, коли максимальні денні температурні показники доволі високі.

Якщо говорити про кліматичні характеристики, те, що було колись зафіксовано, то абсолютний максимум у червні в нас становив +32 – +38,5 градуса. В Одеській, Луганській, Харківській і Херсонській місцями навіть +39 – +39,8.

Але це не історичний максимум взагалі за всю історію спостережень, які були. Це за 150 років.

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Чи чекати влітку похолодання

Чи буде ще в червні похолодання, чи все ж таки тенденція йде до потепління, стабільної погоди?



Поки що очікуємо, що буде більш стабільна погода. Принаймні ось перша половина першої декади.

Орієнтовно до 5 червня температурні показники будуть у тих межах, які є зараз. Навіть трохи вищі можуть бути.