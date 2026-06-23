Якою буде погода до кінця червня в Україні: відповідь синоптика

До кінця червня утримається комфортна літня погода без аномальної спеки. На погодні умови впливає західний антициклон, який забезпечує помірний температурний режим, попри хвилю сильного тепла у Європі.

Таку інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометерології Віталій Постригань у новій публікації фейсбуці.

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Яку погоду прогнозують?

Фахівець констатує, що Франція зіткнулася з однією з найсильніших хвиль спеки за всю історію спостережень. У низці регіонів країни оголошено найвищий – червоний рівень небезпеки через екстремально високі температури.

За даними синоптиків, у містах Дуель та Біскарросс повітря вже прогрілося в межах від 40 до 41 градуса тепла. Водночас очікується подальше підвищення температури, місцями вона зросте щонайменше до 45 градусів тепла

Нинішня хвиля тепла може стати рекордною для цієї пори року. Також звертають увагу на дані програми Copernicus, які свідчать, що хвилі спеки в Європі стають дедалі інтенсивнішими, тривалішими та починаються все раніше.

На думку експертів, така тенденція є одним із проявів кліматичних змін, наслідки яких вже спостерігаються на європейському континенті. Водночас в Україні, як пояснив Віталій Постригань, такої аномальної спеки поки не буде.

Згідно з оприлюдненою інформацією, упродовж 24 – 26 червня погода в Україні визначатиметься значним прогріванням земної поверхні та підвищеною вологістю повітря, що сприятиме зростанню нестійкості атмосфери.

У денні години місцями прогнозуються короткочасні грози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 12 до 17 градусів тепла, натомість вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 24 до 25 градусів тепла.

Висока температура та вологість повітря додаватиме відчуття задухи,

– написав він.

За попередніми прогнозами, останні вихідні червня минуть без сильної спеки та інтенсивних опадів. Температури будуть близькими до кліматичної норми, а протягом робочого тижня утримається комфортна літня погода.

Що повідомляли раніше?

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на території України протягом цього тижня утримається нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Водночас температура залишатиметься по-літньому високою.

В Укргідрометцентру також нещодавно застерігали, що на початку точного робочого тижня в Україні знову побільшає дощів та гроз. Водночас сильного потепління або ж зниження температурних показників не прогнозують.