Рекордна спека в Україні: чи буде в червні +40 градусів

Подекуди стовпчики термометрів в Україні вже сягнули до +32 градусів. Втім, температура може зрости ще більше.

Та чи чекати в червні рекордної спеки, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

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Чи буде сильна спека у червні

Синоптикиня зазначила, поки що немає розрахунків про значну спеку в червні. Для першої декади експерти також не спостерігають якісь дуже значні значення температури.

Загалом, за прогнозом фахівців, середня місячна температура очікується в межах +19 – +23 градуси. У гірських районах традиційно нижче, зокрема, +16 – +19 градусів.

Це на 1,5 – 2 градуси вище за кліматичну норму, але не критично. Сподіваємось, що такої (сильної – 24 Канал) спеки все ж таки не буде. Хоча, звичайно, кілька днів з високими значеннями температури абсолютно не виключені,

– наголосила Наталія Птуха.

Також додала, з огляду на глобальні кліматичні зміни, зберігається тенденція, що в цей період у широтах України дедалі частіше бувають кілька днів, коли максимальні денні температурні показники доволі високі.

Якщо говорити про кліматичні характеристики, те, що було колись зафіксовано, то абсолютний максимум у червні в нас становив +32 – +38,5 градуса. В Одеській, Луганській, Харківській і Херсонській місцями навіть +39 – +39,8,

– зауважила синоптикиня.

Водночас наголосила, що йдеться не про історичний максимум взагалі за всю історію спостережень, які були. Це за 150 років.

Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

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