В Україні значно зміниться погода: як і коли саме

Після аномально теплих вихідних до України почав наближатися атмосферний фронт. Саме він сприятиме вимиванню пилу, який надійшов до нас з Сахари. Дощі йтимуть практично по всій території нашої держави.

Як зміниться погода, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що очікується похолодання, передає 24 Канал.

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Дощі та похолодання

Напередодні синоптикиня розповіла, що вже з середи практично вже по всій території України будуть локальні короткочасні невеликі дощі та окремі грози.

Повітряні потоки впродовж наступних кількох діб зміняться на західні швидкості 5 – 12 метрів за секунду. Однак, 3 квітня подекуди в західних та північних областях пориви вітру 15 – 20, а на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів на секунду.

Птуха зауважила, що з середи в Україні очікується певне зниження температури. Зокрема, вночі вже від 3 до 10 градусів тепла, вдень 12 – 17. Тільки на Півдні та Сході ще до +20 градусів.

Зверніть увагу, що в четвер по північних областях вдень дещо нижча температура, – всього 8 – 13 градусів,

– зазначила синоптикиня.

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Орієнтовний прогноз погоди на 4 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру