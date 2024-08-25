Де будуть зливи і значне похолодання в останній тиждень літа

До кінця серпня в більшості областей України утримається тепла, часом спекотна погода. Переважно буде без опадів. Втім, подекуди очікуються сильні дощі та відчутне похолодання.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт детально розповів, яка буде погода в останній тиждень літа.

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Прогноз погоди на тиждень

Синоптик зазначив, що в Україні переважатимуть вітри східної чверті. Вони принесуть сухе та спекотне повітря з центральних районів Азії.

Водночас над Кримом очікується розвиток циклонічної діяльності, завдяки якій тут пройдуть значні опади, а також відчутно знизиться температура повітря. В решті регіонів України дощі малоймовірні,

– зауважив Кібальчич.

У понеділок опадів не буде ніде. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі у західних та північних областях +10 – +15 градусів, на решті території України +18 – +23. Вдень +31 – +36, лише на крайньому Заході +25 – +30.

У вівторок, 27 серпня, у Криму, на півдні Херсонщини, у Карпатах і на Закарпатті пройдуть дощі, часом з грозами.

У Криму місцями сильні зливи,

– наголосив синоптик.

Додав, в інших регіонах без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, на Південному Сході та в Криму пориви, 17 – 22 метри на секунду. Вночі +17 – +23, вдень +30 – +35. Тільки у Криму та у Карпатах +21 – +26 градусів.

Далі, 28 серпня, в Україні без істотних опадів. Кібальчич зазначив, що в північно-західній акваторії Чорного моря очікується шторм внаслідок проходження активного циклону. Вітер східний / північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень у південних, центральних та східних областях місцями пориви, 15 – 20 Температура вночі +18 – +23 градуси, вдень +29 – +34.

У четвер на більшій частині території України також без істотних опадів. Тільки в окупованому Криму та Карпатах помірні дощі у супроводі гроз. Вітер східної чверті, 7 – 12 метрів на секунду, у південній половині окремі пориви, 15 – 17. Вночі +18 – +23, вдень +29 – +34 градуси.

У п'ятницю невеликі дощі з грозами ймовірні в Херсонській області та у Криму. У решті регіонів – без істотних опадів. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду, у Приазов'ї пориви, 15 – 20. Вночі +19 – +24 градуси, вдень +30 – +35.

В останній день літа, 31 серпня, спекотна й суха погода утримається в більшості областей. У Криму – невеликі дощі та прохолода, зазначив Кібальчич. Вітер східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +19 – +24, вдень +30 – +35 градусів, на окупованому півострові +25 – +30.