На День святого Валентина очікуються снігопади: прогноз погоди в Україні на 14 лютого

Погода в Україні у вівторок, 14 лютого, буде відносно теплим, але з великою кількістю опадів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть плюсову температуру.

Тож, на День всіх закоханих вам знадобиться парасолька або дощовик. Синоптики попереджають про мокрий сніг практично у всіх регіонах.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Хмарна погода на Заході протримається увесь день. Вночі падатиме дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері – без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів. На Сході буде трохи прохолодніше – +1...+3 градуси. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг

На Півночі протягом усього дня погода буде похмурою, можливі опади. Повітря прогріється до +2...+4 градусів. На Півдні також очікують мокрий сніг та дощі. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.

У Києві небо весь день буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Температура повітря складатиме +2...+4 градуси.

Погода у містах України 14 лютого

Київ – +2...+4

Ужгород – +4...+6

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – +1...+3



Прогноз погоди на 14 лютого / Фото Укргідрометцентру