На День святого Валентина очікуються снігопади: прогноз погоди в Україні на 14 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 14 лютого, буде відносно теплим, але з великою кількістю опадів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть плюсову температуру.
Тож, на День всіх закоханих вам знадобиться парасолька або дощовик. Синоптики попереджають про мокрий сніг практично у всіх регіонах.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Хмарна погода на Заході протримається увесь день. Вночі падатиме дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері – без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів. На Сході буде трохи прохолодніше – +1...+3 градуси. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг
На Півночі протягом усього дня погода буде похмурою, можливі опади. Повітря прогріється до +2...+4 градусів. На Півдні також очікують мокрий сніг та дощі. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.
У Києві небо весь день буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Температура повітря складатиме +2...+4 градуси.
Погода у містах України 14 лютого
Київ – +2...+4
Ужгород – +4...+6
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +1...+3
Харків – +1...+3