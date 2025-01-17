Якою буде погода до кінця зими в Україні

Минула вже половина зими, однак, сильних морозів в Україні ще не було. Лише подекуди температура повітря знижувалася до -14 градусів. Втім, таке похолодання було нетривалим.

Яку температуру прогнозують до кінця зими, – повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптикиню Укргідрометцентру Наталію Птуху в інтерв'ю NV.

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Погода взимку 2025 року в Україні

Напередодні представниця Укргідрометцентру розповідала, що цей тиждень буде досить спокійним. Зберігається тенденція до певного підвищення температурних показників. Так, якщо на початку було ближче до -3, то наприкінці все частіше буде до +3.

За попереднім прогнозом, уже з 20 січня має потеплішати. Синоптикиня зауважила, що приблизно так триватиме й далі ця зима, – з температурами переважно у межах від -5 до +5 градусів.

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Додамо, наприкінці грудня в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповідала, очікується, що протягом усього зимового сезону температури коливатимуться від невеличких мінусів до плюсів.

"Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше", – зазначала представниця Укргідрометцентру.