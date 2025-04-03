У Карпатах на горі Піп Іван фіксують мороз та сильний вітер

Вранці 3 квітня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до 5 градусів морозу. На вершині фіксують також сильний вітер, хмарність та туман.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Гірських рятувальників Прикарпаття".

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Погода в Карпатах

Вранці 3 квітня на горі Піп Іван хмарно. Також там спостерігаються пориви вітру до 17 метрів за секунду.

Станом на 8:00 3 квітня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, туман. Вітер – північний, 17 метрів за секунду, температура повітря – 5 градусів,

– йдеться у дописі.

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Нагадаємо, що синоптикиня розповіла, що, за розрахунками на 31 березня, уже на вихідних, 5 – 6 квітня, в Україні очікуються затоки холодного повітря з північного заходу. Додала, переважно це буде стосуватися західних і північних областей, частково центральних.

Вона зазначила, що певне зниження температури буде по всій території України. Проте по Південному Сходу воно буде не таке відчутне.

За попередніми розрахунками, зниження температури, найімовірніше, протримається до 9 квітня.