Діє штормове попередження: у Карпатах випало до 13 сантиметрів снігу

У Карпатах розпочалась справжня зима. На високогір'ї Івано-Франківської області сніговий покрив подекуди досягає 13 сантиметрів.

Про це говориться у Державній службі надзвичайних ситуацій. Українцям не рекомендують зараз йти у гори.

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У Карпати прийшла зима

За інформацією синоптиків, у Карпатах висота снігового покриву варіюється від 2 до 13 сантиметрів. У високогір'ї проти ночі 2 жовтня очікується температура від 2 до 3 градусів, а вдень — від 8 до 13 градусів.

Уночі 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки від 0 до 3 градусів, вдень – від 12 до 17 градусів,

– зазначили фахівці.

У ДСНС закликали українців утриматися від походів до покращення погодних умов попри те, що рятувальники постійно патрулюють у горах.

"Утримайтеся від виходів у високогір’я в період ускладнення погодних умов, наразі діє штормове попередження. Враховуйте, що погода в горах змінюється декілька разів упродовж доби, тому обов’язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід", – застерігають у ДСНС Івано-Франківської області.