У Карпатах вдарив мороз: температура опустилася до -6 градусів

У Карпатах вже значно похолодало. Станом на 9 жовтня у горах температура повітря сягнула -6 градусів морозу.

Зауважимо, що вже незабаром в Україні очікуються заморозки. Подекуди йтиме перший сніг.

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У Карпатах вдарив мороз

Станом на ранок 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський ясна погода. Однак температура повітря становить -6 градусів морозу.

Вітер у горах західний – 7 метрів за секунду.



Погода у Карпатах 9 жовтня / фото рятувальників

Якою буде погода в Україні сьогодні