У Карпатах вдарив мороз: температура опустилася до -6 градусів

9 жовтня 2023, 12:00
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Джерело:

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах вже значно похолодало. Станом на 9 жовтня у горах температура повітря сягнула -6 градусів морозу.

Зауважимо, що вже незабаром в Україні очікуються заморозки. Подекуди йтиме перший сніг.

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У Карпатах вдарив мороз

Станом на ранок 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський ясна погода. Однак температура повітря становить -6 градусів морозу.

Вітер у горах західний – 7 метрів за секунду.


Погода у Карпатах 9 жовтня / фото рятувальників

Якою буде погода в Україні сьогодні

  • 9 жовтня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі на крайньому півдні очікується невеликий дощ, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті помірні дощі (в Карпатах з мокрим снігом).
  • На решті території буде без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, в Україні, вдень крім західних областей, пориви до 15-20 метрів за секунду.
  • Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту (в Карпатах і в повітрі) заморозки 0-5 градусів.
  • Вдень буде 6-11 градусів тепла. У південній частині вночі прогнозують 3-8 градусів тепла, вдень 11-16 градусів.

Автор: Софія Ропан