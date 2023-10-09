У Карпатах вдарив мороз: температура опустилася до -6 градусів
9 жовтня 2023, 12:00Читать новость на русском
У Карпатах вже значно похолодало. Станом на 9 жовтня у горах температура повітря сягнула -6 градусів морозу.
Зауважимо, що вже незабаром в Україні очікуються заморозки. Подекуди йтиме перший сніг.
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У Карпатах вдарив мороз
Станом на ранок 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський ясна погода. Однак температура повітря становить -6 градусів морозу.
Вітер у горах західний – 7 метрів за секунду.
Погода у Карпатах 9 жовтня / фото рятувальників
Якою буде погода в Україні сьогодні
- 9 жовтня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі на крайньому півдні очікується невеликий дощ, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті помірні дощі (в Карпатах з мокрим снігом).
- На решті території буде без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, в Україні, вдень крім західних областей, пориви до 15-20 метрів за секунду.
- Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту (в Карпатах і в повітрі) заморозки 0-5 градусів.
- Вдень буде 6-11 градусів тепла. У південній частині вночі прогнозують 3-8 градусів тепла, вдень 11-16 градусів.