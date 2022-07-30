Штормове попередження і сильні зливи в Карпатах: українців попередили про негоду

На Карпати насувається негода, яка може накриє гори 30 та 31 липня. Синоптики застерегли українців про те, що це може бути небезпечно.

У ДСНС повідомили, що вже оголошений рівень небезпечності у західних областях. Найгірша погода буде на Закарпатті.

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Яка погода буде на Заході 30 – 31 липня

У Західних областях буде сильно дощити, а також можуть початися грози. В окремих районах можливий і град зі шквальним вітром швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Тому там оголошений рівень небезпеки І – "жовтий".

Щодо самих Карпат і Закарпатської області, то тут погода справді може бути більш небезпечною. Тому оголошений рівень небезпеки в цій частині України ІІ рівня – "помаранчевий".



Прогноз погоди на Закарпатті 31 липня / Карта Укргідрометцентру

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Навіть рівень небезпеки "жовтий" означає, що негода може призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунального господарства. Окрім цього, можливе припинення руху автотранспорту на деяких ділянках доріг. Щодо помаранчевого – небезпека ще більша. Тому слід бути особливо обачними в ці дні.